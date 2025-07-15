أم البواقي: توقيف شخصين وضبط ما يقارب 18 ألف قرص “اكستازي”

تمكنت فرقة الشرطة من توقيف شخصين، وضبط ما يقارب 18 ألف قرص مهلوس من نوع ” اكستازي”.

وبناءً على معلومات مفادها وجود نشاط مشبوه لمجموعة إجرامية تخطط لنقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات الشرقية إلى مدينة عين البيضاء. وباستغلال المعلومات المتعلقة بالطرق والكيفيات المنتهجة. من قبل الشبكات الإجرامية في تخزين ونقل الممنوعات. تم تحديد هوية المشتبه فيهما ورصد تحركاتهما أين تم توقيف المشتبه فيه الأول بأحد أحياء مدينة عين البيضاء أين ضبط بحوزته 5905 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ و 1880 قرص من نوع إكستازي.

كما تم توقيف المشتبه فيه الثاني على مستوى أحد نقاط المراقبة بمدينة عين البيضاء. وهو بصدد نقل وتمرير كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على متن مركبة سياحية. بعد التفتيش الدقيق للمركبة عثر بداخلها على 2100 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ مخبأة بإحكام داخل تجاويف هيكل المركبة. إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.

واستمرارا في التحقيق و بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبالتنسيق الدائم والمستمر مع نيابة محكمة عين البيضاء. تم تفتيش مسكن أحد المشتبه فيهما، أين تم ضبط كمية إضافية من المؤثرات العقلية. قُدرت بـ8100 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ.

كما مكنت العملية النوعية من إحباط توزيع كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. والمخدرات الصلبة قدرت إجمالا بـ17985 قرص مهلوس موزعة ( 16105 كبسولة من نوع بريغابالين، 1880 قرص من نوع إكستازي). مع حجز مركبة سياحية تستعمل في تخزين ونقل هذه السموم.

وبعد الانتهاء من التحقيق في القضية، أنجزت الضبطية القضائية بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعين البيضاء ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهما عن”جنحة الحيازة وتخزين المخدرات الصلبة “إكستازي”. والمؤثرات العقلية لغرض البيع والترويج بطريقة غير مشروعة، حيازة بضاعة محظورة حساسة للغش لغرض تجاري دون سند إثبات، مستوردة عن طريق التهريب باستعمال مركبة” قدما بموجبه أمام نيابة محكمة عين البيضاء.

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