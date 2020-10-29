أم البواقي.. توقيف شخصين يقومان بجمع التبرعات بإنتحال صفة جمعية خيرية

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول بأم البواقي، من توقيف شخصين يقومان بجمع التبرعات بدون رخصة وانتحال صفة جمعية خيرية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تعود حيثيات القضية، إلى تاريخ 2020.10.26 وعلى اثر دوريات لعناصر الشرطة.

أين تم من خلالها ملاحظة شابان يقومان بجمع تبرعات بالطريق العمومي.

وبعد التقرب من المعنيين، تبين أنهما لايحوزان على أي ترخيص، أين حولا إلى مقر الأمن وفتح تحقيق في القضية.

وبعد التحريات الميدانية الأمنية والتقنية، تم حجز مبلغ من المال كان بحوزة المشتبه فيهما محصل عليه عن طريق هذا النشاط.

وتبين أن المشتبه فيهما يقومان بجمع الأموال والتبرعات بدون ترخيص، بإسم جمعية خيرية من ولاية وهران.

كما عثر بحوزتهما على ملف للجمعية مزور، حيث يزعمان جمع التبرعات لفائدة طفلة معاقة من أجل استعطاف المواطنين.

وأنجز ضد المشتبه فيهما، ملفا جزائيا عن قضية التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، والنصب باستعمال وسائل احتيالية، لغرض سلب جزء من ثروة الغير.

وكذا جمع التبرعات وممارسة نشاطات جمعوية بدون ترخيص وانتحال صفة.

وتم تقديم المشتبه فيهما، أمام الجهات القضائية أمس الأربعاء، حسب ذات البيان.