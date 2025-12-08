أم البواقي.. توقيف شخص بتهمة ممارسة طقوس السحر والشعوذة بمنزله العائلي

في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها وحفاظا على الأمن والسكينه العموميين. تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، ممثلين في الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالضلعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 67 سنة بتهمة ممارسة طقوس السحر والشعوذة من أجل الحصول على منفعة مادية أو معنوية بمنزله العائلي.

العملية جاءت بناءً على معلومات مؤكدة مفادها الاشتباه في أحد الأشخاص لقيامه بأعمال السحر والشعوذة. وكان محل استياء شديد وسط المجتمع وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إثر ذلك، تم وضع خطة محكمة وتنشيط عنصر الاستعلام، حيث تم تحديد مكان المشتبه فيه والقيام بتوقيفه على مستوى الطريق الوطني رقم 88، عندما كان يقود مركبته من نوع (فولكسفاقن الجيل الثاني).

وبعد تفتيشه تفتيشا أمنيا دقيقا تم العثور على العديد من الأغراض التي تؤكد الجرم المنسوب إليه من بينها طلاسم وأحراز وتعويذات وأعشاب.

مواصلة للتحقيق، وبعد أخذ إذن من السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المعني، حيث تم العثور على دمية قماشية على شكل طفلة بها طلاسم، مصحف به تعاويذ وبقع، عظم ونصف جمجمة لحيوان مجهول.

العملية مكنت من توقيف شخص وحجز هاتف نقال، كيس من القماش به عدة أحراز وطلاسم، مجموعة من العقاقير، بخور، خواتم رجالية، قلم من القصب، أحراز وطلاسم بها النجمة السداسية، ملابس نسائية قديمة، سيخ من النحاس معد للكشف عن المعادن النفيسة، بخاخة مياه، شمعة، مرآة، كراس به تعويذات وأسماء خاصة من الإناث، مصحف به كتابات وبقع، دمية من القماش على شكل طفلة، عظم ونصف جمجمة لحيوان مجهول.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.