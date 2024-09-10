أم البواقي: توقيف شخص بحوزته 23 ألف قرص مهلوس بعين فكرون

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين فكرون ولاية أم البواقي. من توقيف شخص وحجز أزيد من 23000 كبسولة بريغابلين 300 ملغ. و مبلغ مالي معتبر من عائدات البيع والترويج.

العملية جاءت في إطار الجهود المبذولة من قبل شرطة أم البواقي لمحاربة مختلف أشكال الإجرام. لاسيما المتعلقة بالتخزين والمتاجرة بالمؤثرات العقلية والأدوية المهلوسة. حيث تمت إستغلالا لمعلومات أمنية مفادها قيام شخص باستغلال مسكنه لتخزين الأدوية المهلوسة لغرض البيع والترويج. على الفور تم وضع خطة عمل ميدانية مع بعد اتخاذ كافة الاجرءات اللازمة بالتنسيق الدائم والمستمر مع نيابة محكمة عين فكرون.

حيث تم على إثرها توقيف المشتبه فيه و بتفتيش مسكنه الكائن على مستوى حي 500 سكن بعين فكرون. تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 23400 كبسولة بريغابلين 300 ملغ ، ومبلغ مالي.

المشتبه فيه البالغ من العمر 36 سنة أنجز ضده ملف جزائي عن قضيتي : “بيع وحيازة وتخزين المؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير مشروعة” و “التهريب “. قدم بموجبه أمام نيابة محكمة عين فكرون، فيما تم تسليم المحجوزات للجهات المختصة.