أم البواقي: توقيف شخص خطير مبحوث عنه من قبل الجهات القضائية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين البيضاء، من توقيف مسبوق قضائيا مبحوث عنه من قبل الجهات القضائية والامنية، لتورطه في عدة قضايا اجرامية.

ويتعلق الامر بشخص يبلغ من العمر 39 سنة، كان محل امر بالقبض عن تهمة الاغتصاب، حيازة لغرض البيع، بيع او عرض مواد صيدلانية بطريقة غير مشروعة.

كما أن المتهم محل حكم نهائي بالحبس في قضية تحريض قاصر على الفسق وفساد الاخلاق، محل حكم نهائي بالحبس في قضية الضرب والجرح العمدي بالسلاح الابيض.

وحسب بيان ذات الجهة، فإن المتهم محل حكم نهائي بالحبس في قضية التحطيم العمدي لملك الغير، محل حكم نهائي بالحبس في قضية الضرب والجرح العمدي بالسلاح الابيض، محل حكم نهائي بالحبس في قضية التحطيم العمدي لملك الغير.

كما صدر للمعني صورة قرار نهائي للحبس في قضية الاعتداء على موظف اثناء تادية المهام وتحطيم املاك الدولة، صورة قرار نهائي للحبس في قضية الضرب والجرح العمدي بالسلاح الابيض، صورة حكم نهائي للسجن في قضية جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف.

وتم تقديم المشتبه فيه امام الجهات القضائية أول أمس الثلاثاء.