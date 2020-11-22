أم البواقي: توقيف شخص في قضية السرقة بالتهديد

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الرابع، في ولاية أم البواقي، من توقيف شخص مشتبه فيه في قضية سرقة هاتف نقال.

وقام المشتبه فيه البالغ 32 سنة بتاريخ 18 نوفمبر بالمدينة الجديدة ماكوماداس، بسرقة هاتف نقال بواسطة التهديد بسلاح أبيض .

وأشار بيان أمن أم البواقي، أن المشتبه فيه تم توقيفه بنفس التاريخ، وعثر بحوزته على سلاح أبيض محظور (شيفرة سكين).

وتم تحويله الى مقر الأمن وانجاز ملف جزائي ضده عن قضية السرقة تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض محظور بالطريق العام.

بالإضافة الى جنحة حمل سلاح أبيض محظور ممثلا في شيفرة سكين دون مبرر شرعي، أين تم تقديم المشتبه أمام الجهات القضائية.