أم البواقي.. توقيف شخص في قضية سرقة هاتف نقال مع التهديد بالسلاح الأبيض

تمكنت مصالح أمن ولاية أم البواقي، من توقيف مشتبه فيه في قضية سرقة هاتف نقال تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، اليوم السبت، تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 2020/12/03، أين تقدم شخص لمقر الأمن الحضري الثاني بأم البواقي لترسيم شكوى ضد أشخاص يجهل هويتهم في قضية سرقة هاتفه النقال.

ليتم فتح تحقيق مباشر في القضية، وبالاستغلال الجيد للمعلومات والأوصاف المقدمة من قبل الضحية تمكن عناصر الأمن من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه.

وتم تحويل المشتبه فيه، إلى مقر الشرطة، أين أنجز ضده ملفا جزائيا عن قضية السرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض والتعدد، قدم بموجبه أمام النيابة المحلية .