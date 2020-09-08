أم البواقي.. توقيف شخص مبحوث عنه بحوزته سلاح أبيض

تمكن رجال الشرطة بالأمن الحضري الثالث بأم البواقي، أمس الإثنين، من توقيف شخص مشبوه، عثر بحوزته على سلاح أبيض محظور.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تبين أن المشتبه فيه مسبوق قضائيا، بعد تحويله إلى مقر الأمن، وهو مبحوث عنه من قبل الجهات القضائية.

وأضاف البيان، إن المعني محل 6 أحكام قضائية، 5 منها عن قضايا السرقة، وواحدة عن قضية الضرب و الجرح العمديان.

واتخذت في حق المشتبه فيه، كافة الاجراءات القانونية، مع إنجاز ملف جزائي ضده عن قضية حمل سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

هذا وتم تقديم المشتبه فيه، أمام الجهات القضائية، يضيف البيان.