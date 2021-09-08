أم البواقي: توقيف شخص مبحوث عنه من قبل الجهات القضائية

تمكن أمن أم البواقي من توقيف شخص مبحوث عنه من قبل الجهات القضائية. كما قام بحجز سلاح يحجز سلاح ناري تقليدي الصنع وخراطيش.

القضية جاءت على إثر معلومات مؤكدة استقتها مصالح امن دائرة سوق نعمان مفادها حيازة شخص على بندقية. على الفور وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قامت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة سوق نعمان من توقيف المشتبه فيه. الذي يبلغ من العمر 32 سنة أثناء محاولة فراره وحجز سلاح ناري تقليدي الصنع من نوع بوكاري. وذخيرة حية 02 خراطيش عيار 16 ملم كانت بحوزته.

إضافة إلى أن المشتبه فيه مسبوق قضائيا و”محل أمر ضبط وإحضار”صادر عن الجهات القضائية. ليتم تحويل المحجوزات والمشتبه فيه إلى مقر امن دائرة سوق نعمان.

المشتبه فيه أنجز ضده ملف جزائي عن قضية “حمل سلاح ناري و ذخيرة حية من الصنف الرابع دون رخصة “. تم تقديمه أمام الجهات القضائية بتاريخ 2021.09.07.