أم البواقي: توقيف شخص متلبسا بالسرقة من داخل مسكن

تمكن أمن ولاية أم البواقي، من توقيف شخص متلبسا بالسرقة من داخل مسكن.

وحسب ألأمن أم البواقي، القضية تعود الى تاريخ 2021.02.17 في حدود الساعة 2 صباحا.

اين تلقت مصالح الشرطة بأمن دائرة مسكيانة لمكالمة هاتفية من قبل احد المواطنين طالبا التدخل لصالحه.

على الفور تم التنقل لعين المكان بحي حماني مصطفى، اين تم توقيف شخص مشتبه فيه في حالة تلبس بالسرقة .

المشتبه فيه البالغ 35 سنة عثر بحوزته على مسروقات مخبأة داخل ألبسته، ممثلة في 80 مليون سنتيم و 7500 اورو.

بالإضافة الى من الحلي الذهبي والفضي، لينجز ضده ملفا جزائيا عن قضية السرقة في حالة تلبس بتوافر ظرف الليل والتسلق.

وقدم بموجبه امام نيابة محكمة مسكيانة بتاريخ : 2021.02.18 .