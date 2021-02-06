أم البواقي: توقيف شخص متلبسا بمحاولة السرقة من داخل مركبة وبحوزته أسلحة بيضاء

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة عين فكرون من توقيف شخص مشتبه فيه في قضية محاولة السرقة من داخل مركبة.

القضية تعود الى تاريخ 28 جانفي ليلا، أين تلقت عناصر الشرطة بأمن دائرة عين فكرون بلاغا.

ويفيد البلاغ تواجد شخص على مستوى شارع أول نوفمبر يحاول سرقة مركبة.

وعلى الفور تم التنقل لعين المكان، ليتم ضبط المشتبه فيه في حالة تلبس داخل مركبة كانت مركونة بالشارع السالف ذكره.

كما تم العثور بحوزته على سلاح ابيض محظور ممثلا في سكين، وأداة خاصة تستعمل في كسر زجاج المركبات.

وتبين أن المشتبه فيه البالغ من العمر 27 سنة مسبوق قضائيا في مثل هذه القضايا.

حيث أنجز ضده ملف جزائي قدم بموجبه امام النيابة بتاريخ 31 جانفي عن قضية.

وتتمثل القضية في محاولة السرقة في الطريق العام بظرف الليل وفي حالة التلبس مع التحطيم العمدي لملك الغير.

وكذا حمل سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي.