أم البواقي: توقيف شخص مشتبه فيه بقضية التهديد بالقتل بواسطة سلاح ناري تقليدي الصنع

تمكنت شرطة عين مليلة بولاية أم البواقي، من توقيف شخص مشتبه فيه في قضية التهديد بالقتل بواسطة سلاح ناري تقليدي الصنع.

حيثيات القضية تعود الى تاريخ 2020.06.08 على الساعة العاشرة ليلا، اين تقدم شخص للتبليغ عن تعرضه لإعتداء من قبل أحد الأشخاص بواسطة سلاح ناري تقليدي الصنع وتهديده بالقتل، لولا تدخل بعض الأشخاص وتمكنه من الإفلات منه.

وفور تلقي عناصر الفرقة البلاغ، باشرت الأبحاث وبتكثيف الدوريات وفي وقت وجيز تم توقيف المشتبه فيه ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 25 سنة مقيم بعين مليلة مع ضبط بحوزته سلاح ناري تقليدي الصنع ومزود بخرطوشة عيار 16.

وانجز ضد المشتبه فيه ملف جزائي في قضية حيازة سلاح وذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، التهديد بالإعتداء، قدم قدم بموجبه أمام النيابة المحلية بعين مليلة.