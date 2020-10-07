أم البواقي: توقيف شخص مشتبه فيه وحجز أسلحة بيضاء ومخدرات

أنجزت الضبطية القضائية بالأمن الحضري الأول بأم البواقي ملفا جزائيا ضد شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 38 سنة.

وتورط المتهم في قضايا القيادة في حالة سكر، رفض الخضوع للفحوصات الاستشفائية البيولوجية، حمل اسلحة بيضاء.

بالإضافة الى حيازة مخدرات (كيف معالج) سيجارة ملفوفة من أجل الاستهلاك الشخصي، والقيادة بدون رخصة.

وتعود حيثيات القضية الى تاريخ 4 أكتوبر، بعد أن تم توقيف مركبة على مستوى نقطة مراقبة أمنية بأم البواقي.

وخلال مراقبتها تبين أن سائقها تنبعث منه رائحة الكحول، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على سيجارة ملفوفة بالمخدرات (كيف معالج).

كما تم العثور على علبتين من المشروبات الكحولية وأسلحة بيضاء متمثلة في سكين من الحجم الكبير وعصى خشبية.

كما ان المشتبه فيه كان يقود المركبة بدون رخصة سياقة، ليتم تحويله الى مقر الأمن الحضري الأول لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وقد تم تقديم المشتبه فيه امام الجهات القضائية عن الأفعال السالفة الذكر أمس الثلاثاء.