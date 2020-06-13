أم البواقي: توقيف شخص مشتبه في ترويج الأقراص المهلوسة وصادر بحقه حكم قضائي

تمكنت فرقة قرة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين البيضاء، من توقيف شخص وحجز كمية من المؤثرات العقلية.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومة إلى مصالح أمن دائرة عين البيضاء، مفادها قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية على مستوى مسكنه الكائن بحي الزاوية بعين البيضاء.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تفتيش مسكنه، حيث تم العثور على 22 كبسولة من ادوية مختلفة ذات تأثير عقلي (بريغابلين- ترامادول- كيتيل) وتوقيف المشتبه فيه.

ويتعلق الامر بشخص يبلغ من العمر 37 سنة والذي تبين ايضا انه صادر في حقه حكم قضائي.

المشتبه فيه أنجز ضده ملفا جزائيا عن قضية: “الترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية”، قدم بموجبه بتاريخ 2020.06.10 أمام النيابة المحلية .