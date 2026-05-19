أم البواقي.. توقيف شخص وإحباط عملية الإستيراد والمتاجرة بالذخيرة

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي ممثلين في أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبلالة من توقيف شخص. وإحباط عملية الإستيراد والمتاجرة بذخيرة الصيد من الصنف الخامس بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.

العملية جاءت بناء على معلومات مؤكدة مفادها محاولة تمرير شحنة من الذخيرة عبر الطريق الولائي رقم 4 الرابط بين ولايتي تبسة وأم البواقي.

وعلى إثرها تم وضع خطة أفضت إلى توقيف المركبة محل المعلومة بمدخل بلدية البلالة، بعد تفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا. وعثر بداخلها على كمية معتبرة من خراطيش الصيد أجنبية الصنع وكمية من مادة الصاشم، ليتم فورا توقيف المشتبه فيه.

العملية مكنت من توقيف شخص وحجز 3286 خرطوشة صيد منها 1111 خرطوشة عيار 16 ملم و 2175 خرطوشة عيار 12 ملم أجنبية الصنع، 1 كلغ من مادة الصاشم، مبلغ مالي ووسيلة النقل المستعملة.

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة فيما سلمت المحجوزات إلى المصالح المعنية المختصة.