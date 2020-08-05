أم البواقي.. توقيف شخص وحجز أزيد من 14 ألف وحدة من المشروبات الكحولية

تمكنت مصالح أمن دائرة عين فكرون في أم البواقي، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية في عملية أمنية نوعية من حجز ازيد من 14 ألف وحدة من المشروبات الكحولية.

وحسب صفحة أمن ولاية أم البواقي على فايسبوك، تم توقيف شخص مشتبه فيه في هذه العملية.

وجاءت القضية، على إثر استقاء عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين فكرون، لمعلومة مفادها عزم أحد الأشخاص على جلب كمية من المشروبات الكحولية لمدينة عين فكرون قصد الترويج والبيع بطريقة غير مشروعة.

ليتم التحري على الفور في القضية، وتم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بتاريخ 3 أوت الجاري، على الساعة الخامسة صباحا.

وجاء ذلك، بعد وضع نقطة مراقبة فجائية بمدخل مدينة عين فكرون، والذي كان يقود شاحنة مقطورة مخصصة لنقل الرمال والحصى للتمويه.

وبعد التفتيش تم العثور على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية مختلفة الانواع والاحجام، داخل مقطورة الشاحنة قدرت بـ14216 وحدة.

وبعد تحويل المشتبه فيه البالغ من العمر 32 سنة والمنحدر من مدينة عين فكرون، إلى مقر الشرطة، أنجز ضده ملفا جزائيا عن قضية بيع وترويج مشروبات كحولية دون رخصة.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية، مع تسليم المحجوزات الى المصالح المختصة.