أم البواقي: توقيف شخص وحجز أزيد من 3 كلغ زطلة وكوكايين صلبة

تمكنت الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة في عملية أمنية نوعية من حجز أزيد من 3 كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما حجزت ذات المصالح كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) مع توقيف شخص مشتبه فيه.

وتعود حيثيات القضية لاستغلال معلومات، بخصوص تخزين أحد المسبوقين قضائيا لكمية من المخدرات (كيف معالج) والمخدرات الصلبة (كوكايين) بمسكنه العائلي.

على الفور تم وضع خطة عمل ميدانية، مع إتخاذ كافة الاجراءات القانونية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة.

وتم على إثرها تفتيش مسكن المشتبه فيه والعثور على33 صفيحة من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـ 3.270 كيلوغرام.

إضافة إلى كمية من الكوكايين قدرت بـ 89.35 غرام و ذخيرة من الصنف الخامس.

بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج مع توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 50 سنة.

المشتبه فيه وبعد تحويله إلى مقر الشرطة، أنجز ضده ملفا جزائيا عن قضية حيازة وتخزين المخدرات والمخدرات الصلبة.

بالإضافة إلى قضية حيازة ذخيرة من الصنف الخامس دون سند شرعي، قدم أمس الخميس، أمام نيابة محكمة عين مليلة .