أم البواقي: توقيف شخص وحجز أكثر من 4200 قرص مهلوس

تمكن عناصر فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات STUP بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأم البواقي. من توقيف شخص و حجز كمية معتبرة من المهلوسات قدرت بـ أزيد من 4200 كبسولة بريغابلين.

العملية جاءت في إطار محاربة مختلف أشكال الجريمة، لاسيما المتعلقة بالتخزين والمتاجرة بالمؤثرات العقلية و الأدوية المهلوسة. وبعد استغلال معلومة عملياتية من قبل عناصر الفرقة. مفادها قيام شخص بتخزين والمتاجرة في المؤثرات العقلية مستغلا مسكنه العائلي الكائن بحي الحيرش بمدينة عين فكرون. ليتم على الفور وضع خطة ميدانية وبالتنسيق الدائم مع النيابة المحلية، تم تفتيش المسكن محل الشبهة. أين أسفرت العملية على توقيف المشتبه فيه وضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 4260 كبسولة من دواء بريغابلين 300 ملغ.

المشتبه فيه البالغ من العمر 29 سنة وبعد تحويله الى مقر الشرطة، أنجز ضده ملف جزائي عن قضية: “حيازة بضاعة أجنبية محظورة حساسة للغش دون سند إثبات لغرض تجاري مستوردة عن طريق التهريب. حيازة وتخزين مواد صيدلانية ذات خصائص مؤثرة على العقل لغرض البيع بطريقة غير مشروعة. قدم بموجبه أمام نيابة محكمة عين فكرون.