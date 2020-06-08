أم البواقي.. توقيف شخص وحجز حوالي 3 آلاف قنينة خمر

تمكنت فرقة قمع الإجرام بأمن ولاية أم البواقي من توقيف شخص وحجز ما يقارب 3 آلاف قنينة خمر.

الشخص الموقوف يبلغ من العمر 33 سنة، تم توقيفه على مستوى حاجز المراقبة بمخرج مدينة أم البواقي.

وذلك بعد محاولته الفرار على متن مركبته السياحية وبحوزته مبلغ مالي يقدر بحوالي 85 مليون سنتيم من عائدات المتاجرة بالمشروبات الكحولية.

وفي أعقاب هذه العملية، حجزت فرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية ما يقارب 3000 وحدة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام.

فيما تم تقديم المشتبه به أمام الجهات القضائية في قضايا تخزين وبيع المشروبات الكحولية دون ترخيص الى جانب التملص الضريبي بطرق إحتيالية.

وكذا الشروع في المضاربة غير المشروعة مع حيازة بضاعة محلية حساسة للغش.