أم البواقي.. توقيف شخص وحجز سلاح تقليدي الصنع وكمية من الكوكايين

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، ممثلة في الفرقة الإقليمية بالهنشير تومغني، من تنفيذ عملية نوعية مكنت من حجز سلاح تقليدي الصنع، أسلحة بيضاء، كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين)، مع توقيف شخص.

العملية نفِّذت في إطار المراقبة العامة لإقليم اختصاص الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالهنشير تومغني عبر الطريق الوطني رقم 100. إذ تم رصد مركبة مشبوهة متوقفة بجانب الطريق على متنها شخصان.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة، قبل التقدم إلى المركبة من أجل المراقبة، وبعد تفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا، عثِرَ على سلاح تقليدي الصنع (نوع بوكاري) مزود بخرطوشة فارغة عيار 16 ملم. إضافة إلى خراطيش، قطعة كيف معالج وقرص مهلوس (نوع بريغابلين 300 ملغ)، سيجارة محشوة بالكيف المعالج.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على إذن بالتفتيش والتعمق في التحقيق وتكثيف التحريات وتنشيط عنصر الاستعلام، تم حجز كمية من المخدرات.

ومكنت العملية من حجز سلاح ناري تقليدي الصنع (نوع بوكاري)، و6 خراطيش عيار 16 ملم إحداها فارغة، قطعة من الكيف المعالج، 39 غراما من المخدرات الصلبة كوكايين، مع توقيف شخص وبقاء شخصين آخرين في حالة فرار.

سيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مع تسليم المحجوزات إلى المصالح المختصة.