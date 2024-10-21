أم البواقي: توقيف شخص وحجز سلاح ناري تقليدي بعين مليلة 

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة بأم البواقي. من توقيف شخص وحجز سلاح ناري تقليدي الصنع (بوكاري) وخرطوشة عيار 16.

العملية جاءت في إطار المجهودات المبذولة لمكافحة كل أشكال الجريمة، وتمت خلال دوريات لعناصر الفرقة عبر مختلف أحياء مدينة عين مليلة. لمراقبة الأشخاص و المركبات مع استهداف الأماكن المشبوهة. لتتمكن على مستوى حي السعادة بعين مليلة، من توقيف شخص مشتبه فيه فيما لاذ آخر بالفرار. مع استرجاع سلاح ناري تقليدي الصنع “بوكاري” مزود بخرطوشة عيار 16 كان بحوزتهما.

المشتبه فيه البالغ من العمر 29 سنة، تم تحويله مباشرة إلى مقر الفرقة أين اتخذت في شأنه جميع الإجراءات القانونية. مع إنجاز ملف جزائي ضده عن قضية “حيازة وحمل سلاح ناري تقليدي الصنع (بوكاري) دون رخصة. قدم بموجبه أمام نيابة محكمة عين مليلة. فيما تبقى الأبحاث جارية لتوقيف المشتبه فيه الآخر بعد أن تم تحديد هويته.