أم البواقي.. توقيف شخص وحجز سلاح ناري في عين مليلة

أوقفت المصالح الأمنية لولاية أم البواقي، شخص بحوزته سلاح ناري في دائرة عين مليلة.

وتعود القضية الى استقاء عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة لمعلومة مفادها حيازة أحد الأشخاص لسلاح ناري من الصنف الرابع “بوكاري”.

وعلى الفور تم التنسيق المباشر مع النيابة المحلية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وبتكثيف الأبحاث تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه. أين تم توقيفه على مستوى الشارع الرئيسي لمدينة عين مليلة بعد وضع خطة أمنية محكمة. حيث بالتلمس الجسدي له تم ضبط سلاح ناري (بوكاري) مزود بخرطوشة عيار 16.

وتبين من خلال التحقيق في القضية وبعد تحويل المشتبه فيه إلى مقر الشرطة أنه مسبوق قضائيا و مبحوث عنه من قبل الجهات الأمنية بعين مليلة. لتورطه في عدة قضايا إجرامية تخص السرقة تحت طائلة التهديد. منها قضيتين مطروحتين على مستوى الامن الحضري الثاني بعين مليلة.

المشتبه فيه البالغ من العمر 38 سنة أنجز ضده ملفا جزائيا عن قضية حيازة وحمل سلاح ناري تقليدي الصنع (بوكاري) دون رخصة”. قدم بموجبه أمام نيابة محكمة عين مليلة.