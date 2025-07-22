أم البواقي.. توقيف شخص وحجز قرابة 5 كلغ من المخدرات وأزيد من 1100 قرص مهلوس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة، من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية والمخدرات (كيف معالج).

العملية جاءت على إثر معلومات مؤكدة، مفادها قيام أحد الأشخاص بتخزين والاتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية بمسكنه.

وعلى إثر ذلك تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المحلية وتم تفتيش مسكن المشتبه فيه.

أين تم حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ1140 كبسولة من نوع بريغابالبن كمية من المخدرات “كيف معالج” قدر وزنها بـ04،935 كلغ.

المشتبه فيه البالغ من العمر 43 سنة، تم تحويله إلى مقر الفرقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأنه بالتنسيق مع النيابة المحلية. وإنجاز ملف جزائي ضده عن قضية “الحيازة، التخزين والاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية”