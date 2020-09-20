أم البواقي.. توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من الشمة المقلدة

تمكن عناصر الأمن الحضري الثالث بعين البيضاء في أم البواقي، من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من الشمة المقلدة.

بالإضافة إلى التبغ ذو المنشأ الأجنبي، ومادة المعسل والفحم ذات المنشأ الأجنبي.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، جاءت هذه العملية جاءت على إثر معلومات إستقتها عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثالث.

وتفيد هذه المعلومات، بقيام أحد الأشخاص بنشاط تجاري غير مرخص، وكذا حيازة سلع فاسدة ومقلدة بمحله الكائن بحي الأمل بمدينة عين البيضاء.

ليتم على الفور وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تفتيش المحل وحجز مايلي4410 علبة سجائر ذات المنشأ الأجنبي من نوع بون.

بالإضافة إلى حجز 1255 وحدة من الفحم نوع رحالة لايت أجنبي المنشأ، و530 علبة معسل ذات المشأ الأجنبي.

و15 كيس معسل من نوع أداليا ذات المنشأ الأجنبي بوزن 1 كلغ للكيس الواحد، و1270 علبة من مادة الشمة نوع ريحانة مجهولة المنشأ والمصدر.

وحسب ذات البيان، المشتبه فيه أنجز ضده ملف جزائي وتم تقديمه أمام الجهات القضائية.