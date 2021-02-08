أم البواقي: توقيف شخص وحجز كمية من الإكستازي والكيف المعالج

تمكن أمن ولاية أم البواقي، من توقيف شخص وحجز كمية من المخدرات الصلبة، ممثلة في الإكستازي والكيف المعالج.

وجاءت العملية بعد دوريات أمنية لعناصر الشرطة على مستوى حي السعادة بمدينة عين مليلة.

وتم على إثرها ملاحظة نشاط مشبوه لشخص على متن دراجة نارية.

وتم العثور على متن دراجته على كمية من نصف صفيحة مخدرات وثلاث مراود وقطعة صغيرة قدر وزنها بـ 55 غرام.

إضافة إلى 99 قرص إكستازي، كانت مخبأة داخل مقعد الدراجة، ليتم توقيفه بعد أن حاول الفرار ويتعلق الأمر بشاب يبلغ 27 سنة.

المشتبه فيه انجز ضده ملف جزائب عن قضية حيازة وتخزين المخدرات الصلبة والكيف المعالج بطريقة غير مشروعة باستعمال وسيلة نقل.

وقدم بموجبه أمام الجهات القضائية –يضيف بيان أمن أم البواقي-.