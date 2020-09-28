أم البواقي.. توقيف شخص وحجز كمية من المخدرات

تمكن رجال الشرطة بأمن دائرة عين ببوش في أم البواقي، من توقيف شخص وحجز كمية من المخدرات و سلاح أبيض محظور.

وحسب بيان لذات الهيئة الأمنية، جاءت العملية على اثر معلومات تحصل عليها رجال الشرطة، تفيد بحيازة أحد الأشخاص على كمية من المخدرات.

ليتم الترصد للمشتبه فيه، والبالغ من العمر 20 سنة، وتوقيفه بتاريخ 2020.09.23 على مستوى مدينة عين ببوش.

أين تم العثور بحوزة المعني، على كمية من المخدرات مجزأة بوزن 42.1 غرام “كيف معالج”.

بالإضافة إلى سلاح أبيض عبارة عن سكين متوسط الحجم.

ليتم اقتياد المشتبه فيه، إلى المصلحة وانجاز ملف جزائي ضده عن قضية الحيازة والاتجار غير الشرعي بالمخدرات “كيف معالج”، متبوع بحمل سلاح أبيض محظور “سكين” دون مبرر شرعي، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية.