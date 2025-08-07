أم البواقي: توقيف شخص وحجز ما يفوق 1900 حبة “صاروخ” وأسلحة بيضاء محظورة

تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي، من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء محظورة، وذلك في إطار مواصلة الجهود لمحاربة كل أشكال الجريمة، خاصة المتعلقة بالإتجار بالمخدرات،

القضية جاءت على إثر حصول عناصر الفرقة على معلومات مؤكدة، مفادها قيام أحد الأشخاص بالمتاجرة وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بمسكنه، على الفور تم وضع خطة عمل ميدانية،

وبإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش مسكن المشتبه فيه أين تم حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ1985 كبسولة من مختلف المؤثرات العقلية،

وحجز سلاحين ناريين تقليديين من الصنف الرابع “بوكاري”، خرطوشة حية من الصنف الخامس عيار 16 ملم، سلاح أبيض محظور من الصنف السادس “خنجر من الحجم الكبير”،

ليتم توقيف المشتبه فيه وتحويل المحجوزات إلى مقر المصلحة لإستكمال الإجراءات القانونية.

المشتبه فيه البالغ من العمر 30 سنة، اتخذت في شأنه كل الإجراءات القانونية أين أنجز ضده ملف عن قضية “حيازة بضاعة محظورة حساسة للغش دون سند إثبات لغرض تجاري مستوردة عن طريق التهريب،

الحيازة التخزين الحصول قصد البيع لمواد صيدلانية ذات خصائص مؤثرة على العقل بطريقة غير مشروعة،

حيازة أسلحة نارية تقليدية الصنع من الصنف الرابع حيازة ذخيرة حية من الصنف الخامس دون رخصة، حيازة سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي” قدم بموجبه أمام نيابة محكمة عين فكرون.