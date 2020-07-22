أم البواقي: توقيف شخص وحجز ما يقارب 1800 قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية أم البواقي، من توقيف شخص وحجز ما يقارب 1800 قرص من دواء مهلوس “ريفوتريل” ومركبة سياحة.

وتمت العملية بتاريخ 2020.07.17 تحت إشراف قائد القطاع العسكري بأم البواقي، بعد استغلال معلومات مؤكدة مفادها قيام شخص ينحدر من ولاية بسكرة بنقل كمية من المؤثرات العقلية الى مدينة ام البواقي بإستعمال مركبة سياحية.

وعلى الفور تم التحري في القضية والذي اسفر على تحديد هوية المشتبه فيه البالغ من العمر 25 سنة، وكذا نوع المركبة المستعملة في العملية.

وتم توقيف المتهم على متن مركبته بعد وضع نقطة مراقبة على مستوى مفترق الطرق اولاد زواي بالطريق الوطني رقم 103 الربط بين ولايتي باتنة وام البواقي.

وبالتفتيش الدقيق للمركبة، تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ: 1798 قرص من دواء RIVOTRIL 2mg كانت مخبأة بأحكام داخل السيارة.

وقد أنجز ضد المشتبه فيه ملف جزائي عن تهمة التهريب الدولي للمؤثرات العقلية، النقل والبيع واقتناء مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، قدم بموجبه امام النيابة المحلية اليوم الأربعاء.