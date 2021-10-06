أم البواقي: توقيف شخص وحجز ما يقارب 400 قرص مهلوس

تمكن عناصر فرقة قمع الاجرامBRB بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ام البواقي من توقيف شخص وحجز ما يقارب 400 قرص مهلوس و قطع من المخدرات إضافة الى أسلحة بيضاء محظورة.

وفي بيان لمديرية أمن الولاية، فقد جاءت العملية على إثر معلومة مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى أحد أحياء مدينة أم البواقي، ليتم وضع خطة أمنية محكمة تم على إثرها توقيف المشتبه فيه.

حيث ضبط بحوزته كمية من الممنوعات متمثلة في 381 كبسولة من دواء ترامادول وليريكا، اضافة الى 15.3 غ من الكيف المعالج، و سيف من الحجم الكبير مع عصى بيسبول، إلى جانب، مبلغ من عائدات المتاجرة بهذه السموم.

المشتبه فيه وبعد استكمال إجراءات التحقيق أنجز ضده ملفين جزائيين عن قضيتي: “الحيازة لغرض الاتجار غير الشرعي للمخدرات(كيف معالج) والمؤثرات العقلية” و”حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي” ، قدم بموجبهما امام النيابة المحلية .