أم البواقي.. توقيف شخص وحجز مخدرات وزجاجات حارقة

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثالث بعين البيضاء في أم البواقي، من توقيف شخص وحجز 60 كبسولة بريغابلين و28 زجاجة حارقة وسيف تقليدي.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 2020.11.05 بعد ورود معلومات مفادها حيازة أحد الاشخاص لكمية من المؤثرات العقلية، متخذا مسكنه العائلي بعين البيضاء ملجأ للترويج.

لتقوم ذات المصالح بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والأمنية، بتفتيش مسكن السالف الذكر.

أين تم العثور على 60 كبسولة من دواء بريغابلين و150ملغ و28 زجاجة حارقة “مولوطوف”، وسيف تقليدي الصنع من الحجم الكبير.

أين تم توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 32 سنة، وتحويله إلى مقر الأمن.

وأنجز ضد المشتبه فيه، ملفا جزائيا عن قضية حيازة مواد صيدلانية دون رخصة قصد المتاجرة وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس “سيف تقليدي وزجاجات حارقة” دون مبرر شرعي، قدم بموجبه أمام النيابة المحلية بتاريخ 2020.11.08.