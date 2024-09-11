أم البواقي: توقيف شخص وحجز مركبة محمّلة بـ 1271 قارورة خمر

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعين كرشة ولاية أم البواقي. من حجز مركبة نفعية محملة بـ 1271 وحدة من المشروبات الكحولية وتوقيف سائقها.

القضية جاءت في إطار الجهود المبذولة من قبل مصالح الشرطة بأم البواقي، لمحاربة كل أشكال الجريمة خاصة الماسة بالاقتصاد الوطني. وعلى إثر استغلال عناصر الفرقة لمعلومة مفادها مرور مركبة نفعية بمدينة عين كرشة. بإتجاه مدينة سوق نعمان محملة بمشروبات كحولية.

على الفور تم وضع خطة أمنية محكمة، تم على إثرها توقيف المركبة محل الشبهة وتوقيف سائقها. أين اتضح أنها محملة بكمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 1271 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام ذات منشأ أجنبي.

المشتبه فيه البالغ من العمر 35 سنة، تم تقديمه أمام نيابة محكمة عين مليلة، بعد أن أنجز ضده ملفا جزائيا عن قضية: “التهريب باستعمال وسيلة نقل، حيازة بضاعة حساسة للغش لغرض تجاري دون سند إثبات”، مع تسليم المحجوزات إلى المصالح المختصة.