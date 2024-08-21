أم البواقي.. توقيف شخص وحجز مسدس تقليدي الصنع

تمكن عناصر فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. من توقيف شخص مشتبه فيه، وحجز مسدس تقليدي الصنع “بوكاري” من الصنف الرابع.

القضية جاءت في إطار محاربة كل أشكال الجريمة، وبعد تحصل عناصر الفرقة على معلومات تفيد بحيازة أحد المسبوقين قضائيا على مؤثرات عقلية لغرض الترويج. على الفور تم وضع خطة أمنية لتوقيف المشتبه فيه. وبعد إتخاذ الإجرءات القانونية بالتنسيق مع نيابة محكمة عين البيضاء. تم توقيف المشتبه فيه وتفتيش مسكنه الكائن بحي الاوراس بعين البيضاء. أين عثر على سلاح ناري تقليدي متمثل في “مسدس بوكاري”

المشتبه فيه البالغ من العمر 21 سنة تم تحويله إلى مقر الشرطة وأنجز ضده ملفا جزائيا عن قضية: ” حيازة سلاح ناري “مسدس تقليدي” من الصنف الرابع دون سند شرعي”، قدم بموجبه أمام الجهات القضائية .