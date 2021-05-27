أم البواقي: توقيف شخص وحجز مشروبات كحولية وأسلحة بيضاء وخراطيش الصيد

تمكنت مصالح الشرطة بأمن أم البواقي، ممثلة في فرقتي مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والبحث والتدخل من توقيف شخص. وحجز 930 وحدة من المشروبات الكحولية، وأسلحة بيضاء محظورة. بالإضافة خراطيش أسلحة الصيد.

القضية جاءت بعد استغلال معلومات مفادها قيام احد الأشخاص بتحويل مسكنه الكائن بمدينة مسكيانة إلى محل لبيع المشروبات الكحولية.

وتمكنت بتاريخ 23 ماي عناصر فرقتي مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والبحث والتدخل. بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع نيابة محكمة مسكيانة من توقيف المشتبه فيه البالغ 32 سنة. أين جاءت عملية تفتيش مسكنه ايجابية.

وتم حجز 930وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام ذات صنع محلي وأجنبي، ثلاثة ثلاجات كبيرة الحجم.

بالإضافة إلى سيف تقليدي الصنع بطول 80 سنتم وسكين من نوع اوكابي، 94خرطوشة خاصة بأسلحة الصيد عيار 12 منها 20 معبأة. ومبلغ مالي معتبر من عائدات المتاجرة بالمشروبات الكحولية.

وأنجز ضد المشتبه فيه ملف جزائي عن القضية قدم بموجبه أمام نيابة محكمة مسكيانة بتاريخ 25 ماي. مع تسليم المحجوزات للمصالح المختصة.