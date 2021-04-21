أم البواقي: توقيف شخص وحجز 10559 قرص مهلوس و2750 خرطوشة صيد

تمكنت فرقة البحث والتدخلBRi، أم البواقي، بالتنسيق مع قوات الجيش، من توقيف شخص وحجز 10559 قرص مهلوس و2750 خرطوشة صيد.

تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 2021.04.17، أين وردت معلومات مؤكدة مفادها نقل كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة وخراطيش الصيد.

وكانت هذه الكميات على متن مركبة تجارية، انطلاقا من مدينة تبسة الى مدينة عين مليلة مرورا بمدينة ام البواقي.

وعلى الفور، قامت عناصر فرقة البحث والتدخلBRI بأمن البواقي بوضع خطة امنية محكمة التنسيق.

ومكنت من توقيف المشتبه فيه الذي كان على متن مركبة تجارية.

ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 37 سنة ينحدر من مدينة تبسة.

وبالتفتيش الدقيق للمركبة، تم العثور على 10559 كبسولة من دواء بريغابالين 300 ملغ.

إضافة إلى 2750 خرطوشة صيد عيار 12- 16 مخبأة بإحكام وبطريقة مموهة بمكان تم استحداثه على مستوى هيكل المركبة.

وتم تحويل المشتبه فيه إلى مقر الشرطة، أين أنجز ضده ملفان جزائيان.

وهذا عن قضيتي حيازة ونقل بضاعة أجنبية حساسة ومحظورة وفاسدة لغرض تجاري مستوردة عن طريق التهريب.

وكذا ممارسة مهنة الصحة دون ترخيص والمتاجرة بمواد صيدلانية فاسدة على درجة من الخطورة تهدد الصحة العامة.

وقد قدم بموجبه امام النيابة المختصة أمس الثلاثاء.