أم البواقي.. توقيف شخص وحجز 1200 قرص “بريغابالين”

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعين البيضاء بولاية أم البواقي من الاطاحة بمروجي الأدوية المهلوسة في عملية نوعية أخرى أين تم توقيف شخص وحجز أزيد من 1200 قرص مهلوس.

القضية تمت من خلال دوريات لعناصر الفرقة على مستوى أحياء مدينة عين البيضاء لمراقبة الأشخاص والمركبات. مع استهداف الاماكن المشبوهة و المعروفة بانتشار الآفات الاجتماعية التي يرتادها معتادي الإجرام. لتتمكن على مستوى حي الكاهنة بعين البيضاء من توقيف شخص مشتبه فيه بعد محاولته الفرار.

حيث ضبط بحوزته على كيس يحتوى على كمية من المؤثرات العقلية متمثلة في 1200 كبسولة من دواء بريغابلين 300 ملغ. و10 أقراص من دواء ريفوتريل .

المشتبه فيه البالغ من العمر 35 سنة، تم تقديمه امام نيابة محكمة عين البيضاء بعد أن أنجز ضده ملفا جزائيا عن قضية: “عرض ووضع وتخزين مؤثرات عقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة.