أم البواقي: توقيف شخص وحجز 1450 أورو مزورة

أخبار الجزائر
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أم البواقي: توقيف شخص وحجز 1450 أورو مزورة
بقلم نسرين محفوف

تمكنت مصالح أمن دائرة عين مليلة في عملية أمنية من حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية “أورو”.

العملية جاءت على إثر معلومات مفادها تواجد شخص بأحد فنادق مدينة عين مليلة يحوز على أوراق نقدية مزورة من العملة الأجنبية “أورو”.

وعلى الفور تم وضع خطة أمنية ميدانية تم من خلالها الترصد للمعني، وبعد التأكد من عودته إلى الفندق تم توقيفه.

ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 32 سنة مقيم بولاية ميلة.

وبتفتيش المشتبه فيه تم العثور بحوزته على29 ورقة مزورة من فئة 50 أورو بقيمة 1450 أورو مزورة، قطعتان صغيرتان من المخدرات، ثلاث أقراص من الحبوب المهلوسة ريفوتريل، كبسولتين من دواء بريقابالين ذو خصائص مهلوسة، مبلغ مالي من العملة الوطنية.

وقد أنجز ضد المشتبه فيه ملف جزائي في قضية طرح أوراق نقدية مزورة من العملة الأجنبية مزورة “أورو” للتداول وحيازة المخدرات والحبوب المهلوسة.


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