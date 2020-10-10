أم البواقي.. توقيف شخص وحجز 180 قرص اكستازي

أخبار الجزائر
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أم البواقي.. توقيف شخص وحجز 180 قرص اكستازي
بقلم نادية بن طاهر

تمكنت فرقة قمع الاجرام BRB بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن أم البواقي من توقيف شاب وحجز كمية من المخدرات قدرت بـ180 قرص من نوع اكستازي.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، جاءت هذه العملية، بعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي مفادها قيام أحد الاشخاص بجلب كمية من المخدرات الصلبة إلى مدينة عين فكرون لغرض الترويج.

ليتم وضع خطة عملياتة محكمة، اثمرت بتوقيف المشتبه فيه بمدخل مدينة عين فكرون بتاريخ 2020.10.04 في حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا.

وعُثر بحوزة الموقوف، على كيس بلاستيكي يحتوي على 180 قرص من المخدرات الصلبة من نوع اكستازي ومبلغ مالي، ليتم تحويل المشتبه فيه إلى مقر الشرطة.

وانجز في حق المشتبه فيه، ملف جزائي من قبل الفرقة الجنائة عن قضية حيازة ونقل وإخفاء وشراء قصد البيع للمخدرات الصلبة “اكستازي” بإستعمال مركبة ذات محرك.

ليقدم المشتبه فيه، أمام النيابة المحلية بتاريخ 2020.10.08، حسب ذات البيان.


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