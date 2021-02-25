أم البواقي: توقيف شخص وحجز 2.5 كلغ من البارود و40 خرطوشة

تمكن أمن ولاية أم البواقي من توقيف شخص وحجز 2.5 كلغ من البارود و40 خرطوشة .

وتم توقيف المتهم من خلال دوريات لعناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة عين البيضاء.

حيث لفت انتباههم على مستوى شارع محمد خميستي شخص يحمل كيس بلاستيكي.

اين قامت عناصر الفرقة بتوقيفه وبعد تفتيش الكيس البلاستيكي، عثر على كمية من البارود قدر وزنها بـ 2.5 كيلوغرام.

إضافة الى 40 خرطوشة معبأة عيار 16 خاصة بأسلحة من الصنف الخامس .

المشتبه فيه البالغ من العمر 29 سنة تم تحويله الى المصلحة وانجز ضده ملفين جزائيين.

وهذا عن قضيتي اقتناء وحيازة دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا لذخيرة من الصنف الخامس.

وحمل وضع واستعمال مواد تدخل في تركيب وصناعة مواد متفجرة دون رخصة، قدم امام الجهات القضائية بتاريخ 22 فيفري.