أم البواقي: توقيف شخص وحجز 274 قرص مهلوس

تمكنت شرطة عين مليلة، وحجز كمية من المؤثرات العقلية تمثلت في 274 قرص مهلوس.

يأتي هذا بناء على معلومات تفيد بقيام احد الأشخاص ببيع وترويج المؤثرات العقلية باحد احياء مدينة عين مليلة.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم وضع خطة عمل ميدانية محكمة لمداهمة المكان، حيث أسفرت عن توقيف المشتبه فيه.

كما تم حجز كمية من المؤثرات العقلية، تمثلت في 274 قرص مهلوس، منها 180 قرص من دواء بركيديل، 94 قرص من دواء كيتيل.

وقد أنجز ضد المشتبه فيه ملف جزائي عن قضية” المتاجرة في المؤثرات العقلية، قدم أول أمس أمام النيابة المحلية .