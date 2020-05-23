أم البواقي: توقيف شخص وحجز 30 ألف وحدة من المشروبات الكحولية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية، بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، بعين كرشة، من توقيف شخص، وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

العملية جاءت على إثر معلومات استقتها عناصر الشرطة بعين كرشة، مفادها قيام أحد الأشخاص بإدخال كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، لبيعها وترويجها، مستغلا نهاية الشهر الفضيل ودخول عيد الفطر المبارك، متخذا من مسكنه مكانا للتخزين.

وعلى الفور تم وضع خطة أمنية ميدانية محكمة التنسيق، من خلال الترصد الجيد ليلا ونهار لتحديد هوية الشخص، طريقة النقل ومكان البيع.

وبعد التأكد من صحة المعلومة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع تسخير الإمكانيات المادية والبشرية للتنقل إلى المسكن المتواجد بإقليم بلدية هنشير تومغني.

وبعد تفتيش المنزل، تم حجز 30550 وحدة كحولية من مختلف الأنواع والاحجام محلية الصنع.

وقد تم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه عن قضية ” بيع وحيازة ونقل وتخزين مشروبات كحولية دون ترخيص واعتماد ممارسة نشاط تجاري دون رخصة مع إنعدام الفوترة، كما تم تسليم المحجوزات إلى الجهات المختصة.