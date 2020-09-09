أم البواقي: توقيف شخص وحجز 350 وحدة من المشروبات الكحولية

أخبار الجزائر
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أم البواقي: توقيف شخص وحجز 350 وحدة من المشروبات الكحولية
بقلم نسرين محفوف

أوقف عناصر أمن ولاية أم البواقي، شخصا، وقاموا بحجز 350 وحدة من المشروبات الكحولية، محملة على متن مركبة.

يأني هذا في إطار محاربة مختلف أشكال الجريمة وإستغلالا لمعلومات مفادها وجود كمية من المشروبات الكحولية محملة على متن مركبة.

وتمكن رجال الشرطة بأم البواقي بتاريخ 2020.09.05 من توقيف المركبة السالفة الذكر على مستوى حاجز مراقبة أمني.

وعثر بداخلها على كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 335 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.

كما تم توقيف صاحب المركبة، وهذا بعد محاولته الفرار من الحاجز الأمني ورفضه للوقوف.

المشتبه فيه البالغ 25سنة أنجز ضده ملف جزائي عن قضيتي عدم الإمتثال لإنذار الوقوف الصادر عن الأعوان المؤهلة قانونا.

كما تتم متابعة المتهم بقضية حيازة من أجل البيع ونقل مشروبات كحولية بدون تصريح قدم أمام الجهات القضائية أمس الثلاثاء.


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