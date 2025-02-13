أم البواقي: توقيف شخص وحجز 4900 قرص “بريغابالين” بعين فكرون

تمكن عناصر أمن دائرة عين فكرون بأمن ولاية أم البواقي من توقيف شخص وحجز 4950 كبسولة من المؤثرات العقلية.

العملية جاءت بعد إستقاء عناصر أمن دائرة عين فكرون لمعلومة مفادها حيازة أحد الأشخاص لكمية معتبرة من المؤثرات العقلية لغرض البيع والترويج. متخذا مسكنه العائلي الكائن بحي بوعافية بمدينة عين فكرون لتخزينها وإخفائها.

وبإشراف وتنسيق فوري مع النيابة المختصة لدى محكمة عين فكرون، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية ووضع خطة أمنية محكمة. تم على إثرها توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 33 سنة. كما أسفرت عملية تفتيش مسكنه على ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت إجمالا بـ 4950 كبسولة من دواء بريغابلين 300 ملغ أجنبي المنشأ.

الضبطية القضائية بأمن دائرة عين فكرون وبعد إتمام جميع الإجراءات القانونية أنجزت ملفا جزائيا ضد المشتبه فيه. والذي تم تقديمه أمام النيابة المختصة لدى محكمة عين فكرون. عن قضية “حيازة وتخزين مؤثرات عقلية “بريغابلين” ذات منشأ اجنبي في إطار جماعة إجرامية منظمة.

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