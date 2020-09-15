أم البواقي..توقيف شخص وحجز 5 ألاف علبة من مادة التبغ أجنبي المنشأ

تمكنت شرطة أم البواقي، من توقيف شخص وحجز 5000 علبة من مادة التبغ أجنبية الصنع من نوع BUSINESS ROYALS.

وحسب بيان مصالح الشرطة بذات الولاية، فإن هذه العملية جاءت على إثر توقيف سيارة سياحية على متنها شخص يبلغ من العمر 33 سنة على مستوى الحاجز الأمني بأم البواقي.

وأثناء إخضاع السيارة للتفتيش، تبين أنها محملة بكمية من مادة التبغ أجنبية الصنع مقدرة بـ 5000 علبة من نوع BUSINESS ROYALS من مختلف الأذواق.

ليتم مباشرة تحويل المعني و السلعة المحجوزة إلى مقر الولاية لإتخاذ الإجراءات اللازمة .

وقد أنجز ضد المشتبه فيه ملف جزائي عن قضية “حيازة ونقل بضاعة أجنبية معدة للتهريب باستعمال وسيلة نقل وتم تقديمه أمام الجهات القضائية.