أم البواقي: توقيف شخص وحجز 79 قرص مهلوس وذخيرة من الصنف الخامس

تمكنت شرطة عين البيضاء، بأم البواقي، من توقيف شخص مشتبه فيه وحجز 79 قرص مهلوس وذخيرة من الصنف الخامس.

وحسب بيان ذات الهيئة الامنية، العملية جاءت على إثر معلومات تلقتها عناصر الشرطة بعين البيضاء بتاريخ 2020.06.15 مفادها وجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية.

وبعد اتخاذ كافة الاجراءت القانونية وبتفتيش مسكنه، عثر على 79 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات ترويج السموم.

كما تم حجز 18 خرطوشة خاصة ببندقية الصيد عيار 16 و 12 .

وتم إنجاز ملف قضائي قدم بموجبه المشتبه فيه أمام النيابة القضائية بتهمة جنحة حيازة ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤمنة قانونا، جنحة عرض على الغير مؤثرات عقلية بصفة غير شرعية، جنحة الحيازة لأجل البيع لمواد صيدلانية دون رخصة و دون صفة.