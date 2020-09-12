أم البواقي.. توقيف شخص وحجز 85 وحدة من الخمور

تمكنت مصالح أمن دائرة الضلعة في أم البواقي، من توقيف شخص مشتبه فيه مع حجز 85 وحدة من المشروبات الكحولية أجنبية المنشأة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، جاءت العملية إثر دوريات لقوات الشرطة التابعة لأمن دائرة الضلعة.

أين لفت إنتباههم سيارة مركونة بطريقة عشوائية، وبالتقرب منها لوحظ أنها مفتوحة وتنبعث منها رائحة الكحول.

ليتم تفتيش المركبة، وتم العثور بداخلها على 85 وحدة كحولية من نوع vodka أجنبية الصنع.

وبعد مدة زمنية تقدم صاحب المركبة البالغ من العمر 34 سنة وهو في حالة سكر، ليتم تحويله إلى مقر أمن الدائرة وحجز المركبة والمشروبات الكحولية.

وأنجز ضد المشتبه فيه، ملف جزائي عن قضية حيازة بضاعة حساسة للغش ذات طابع تجاري دون سند إثبات، ليقدم أمام الجهات القضائية مع تسليم المحجوزات للمصالح المختصة.