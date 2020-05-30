أم البواقي: توقيف شخص وحجز 89 كبسولة من المؤثرات العقلية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية، بأمن دائرة سوق نعمان، من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

العملية تمت على إثر معلومات استقتها عناصر شرطة سوق نعمان، مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج الأقراص المهلوسة.

وعلى الفور، تم وضع خطة عمل ميدانية، تم من خلالها توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 19 سنة والمقيم بنفس المدينة.

وعثر بحوزة الشاب الموقوف، على مشط من المؤثرات العقلية، يحتوي على 11 كبسولة، كبسولتين مقطعة ومهيأة للبيع، مقص صغير الحجم يستعمل في التقطيع، ومبلغ مالي من عائدات الإتجار بالسموم.

وبمواصلة التحقيق في القضية، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه، أين تم العثور على ثلاثة أمشاط بها 35 كبسولة من دواء ليريكا 300 ملغ و4 أمشاط أخرى بها 41 كبسولة من دواء ترامادول 50 ملغ بمجموع 89 كبسولة من المؤثرات العقلية.

المشتبه فيه انجز ضده ملفا جزائيا يقدم بموجبه أمام الجهات القضائية.