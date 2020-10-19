أم البواقي: توقيف شخص وحجز 924 وحدة من المشروبات الكحولية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية، بأمن دائرة مسكيانة، بأم البواقي من توقيف شخص، وحجز كميع من المشروبات الكحولية المختلفة الانواع والاحجام.

وتم بعد استغلال معلومات حول قيام شخص بتحويل مسكنه العائلي بمدينة مسكيانة لتخزين المشروبات الكحولية لغرض البيع بطريقة غير شرعية.

وتم تفتيش مسكنه بعد اتخاذ كافة الاجرءات القانونية، ليتم توقيفه وحجز 924 وحدة من المشروبات الكحولية المختلفة الانواع والاحجام .

وقدم المشتبه فيه أمام النيابة بعد ان انجز في حقه ملفا جزائيا في قضية:”حيازة مشروبات كحولية لغرض البيع دون رخصة.