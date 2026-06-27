أم البواقي: توقيف شخص وضبط قرابة 3 كلغ من الكيف وكمية من الكوكايين

تمكنت مصالح أمن ولاية أم البواقي، متمثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين فكرون، خلال عملية شرطة نفذت مؤخرا، من ضبط كمية معتبرة من المخدرات “كيف معالج”، المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة “كوكايين”.

العملية الشرطية الواسعة النطاق تمت بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المحلية مست الإقليم الحضري. لمدينة فكرون بولاية أم البواقي سخرت لها كافة الإمكانيات البشرية والمادية، حيث استهدفت مختلف الأحياء وأوكار الجريمة. والنقاط المشبوهة التي يرتادها المسبوقين قضائيا.

وأين أسفـرت العملية عن توقيف شخص مشتبه فيه، ضبط كمية من المخدرات “كيف معالج”. قدرت إجمالا بـ 2،753 كلغ، ضبط كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين”. ضبط 126 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، 13 شفرة قاطع ورق.

كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات القضائية في شأن المشتبه فيه. فيما تبقى هذه العمليات الأمنية مستمرة للحفاظ على أمن وممتلكات المواطنين.

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