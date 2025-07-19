أم البواقي.. توقيف شخص يمارس السحر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تمكن عناصر الأمن الحضري الثالث بأمن دائرة عين البيضاء بولاية أم البواقي، من توقيف شخص مشتبه فيه لضلوعه في قضية ممارسة طقوس الشعوذة والسحر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيثيات القضية تعود بعد حصول رجال الضبطية القضائية على معلومات مفادها وجود نشاط مشبوه لأحد الأشخاص. يقوم بممارسة طقوس الشعوذة والسحر عبر مواقع التواصل الاجتماعي متخذا في ذلك مسكنه العائلي الكائن بأحد أحياء مدينة عين البيضاء.

واستغلالا لهذه المعلومات وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش مسكنه العائلي. أين عثر بداخله على أعشاب ومساحيق وأواني وأغراض ومواد مختلفة تستعمل في السحر والشعوذة. إضافة إلى حجز سلاح أبيض محظور (سيف)، ليتم توقيف المشتبه فيه و تحويله رفقة المحجوزات إلى مقر المصلحة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية أنجز ضده ملف جزائي عن قضية “ممارسة أعمال السحر والشعوذة. حيازة سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي” أين قدم بموجبه أمام نيابة محكمة عين البيضاء.

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