أم البواقي.. توقيف عشريني لتورطه في الاعتداء الجنسي على قصر

تمكنت فرقة حماية الأشخاص الهشة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أم البواقي، نهاية الأسبوع المنصرم من توقيف شخص في العقد الثاني من العمر عـن قضايا المساس بالحرمة الجنسية لقصـر.

التحريات العملياتية التي باشرها محققو الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، جاءت بعد تلقي الضبطية القضائية بأمن ولاية أم البواقي. عـدة شكاوى رسمية من قبل مواطنين بخصوص تعرض بناتهم القصر لفعل المساس بالحرمة الجنسية ضد مجهول.

بعد تكثيف العمل الاستعلاماتي واستغلالا لجميع المعلومات المقدمة من طرف أولياء الضحايا. وكذا تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بالقرب من الأماكن التي يعتادها المشتبه فيه لاستدراج ضحاياه. تم تحديد هويته ومكان تواجده، ليتم إعداد خطة ميدانية محكمة مكنت من توقيفه بأحد أحياء مدينة أم البواقي.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة عن قضية “المساس بالحرمة الجنسية لقاصر مع العود”.

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